Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Прощание состоится завтра.

Фахрутдинов Вильдан, боец специальной военной операции, погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм в бою. Об этом сообщила администрация Знаменского района Омской области. 

Прощание с Фахрутдиновым Вильданом состоится завтра, 21 апреля, у мемориала-памятника воинам-землякам в 10:00.

1104
·Общество

Прощание состоится завтра.

Фахрутдинов Вильдан, боец специальной военной операции, погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм в бою. Об этом сообщила администрация Знаменского района Омской области. 

Прощание с Фахрутдиновым Вильданом состоится завтра, 21 апреля, у мемориала-памятника воинам-землякам в 10:00.

1104