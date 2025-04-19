Молодой форвард восстановился после травмы, но долгое время не мог выйти на лед. Оказалось, что из-за денег.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше назвал истинную причину длительного отсутствия в составе омской команды молодого нападающего Никиты Холодилина. Он вышел на лед в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (2:1) и отыграл шесть смен в четвертом звене. Форвард не играл с 31 января, когда получил травму в матче с «Барысом».

Как выяснилось, Холодилин давно восстановился, но не мог принимать участие в играх по причине потолка зарплат.

– Холодилин мог быть с нами раньше, если бы не его неудачная травма в конце регулярки, когда он получил глубокий порез. Все уперлось в потолок зарплат, и когда мы поняли, что Грант будет играть, то просто не могли использовать Холодилина. Сейчас, когда Маклауд уехал, у нас появилась возможность вернуть Никиту. Он понемногу вливается, вникает. Думаю, он сможет приносить больше пользы «Авангарду», – цитирует главного тренера «ястребов» портал «Чемпионат».

Защитник Алекс Грант не играл за «Авангард» более трех месяцев, с 19 ноября 2024 года по 22 февраля 2025-го. Восстановившись после травмы, он стал один из лидеров обороны «ястребов». Центрфорвард Майкл Маклауд провел последний матч за омский клуб 15 апреля, после чего покинул расположение «Авангарда», отправившись на родину в Канаду. Там он предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии. До конца сезона возвращение нападающего не ожидается.