Нападающий не появлялся на льду с февраля.

Сегодня, 19 апреля, нападающий омского «Авангарда» Никита Холодилин сыграет в составе команды в пятой игре серии против «Локомотива» в Ярославле. Матч состоится в 20:00 по омскому времени.

Нападающий заменил Даниила Чайку и будет играть в четвертом звене вместе с Павлом Леукой, Ильей Каблуковым и Алексеем Соловьевым.

Последний раз форвард выходил на лед 31 января против астанинского «Барыса». Во время матча нападающий получил серьезную травму своим же коньком.

Напомним, что в четвертой игре в составе омичей произошли кардинальные изменения.