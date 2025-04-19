Главный тренер заявил, что команда не думала о победе.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал результат выездного матча против ярославского «Локомотива», который омичи выиграли со счетом 3:2 и спаслись от вылета из плей-офф.

- Все очень просто, мы весь сезон этим занимаемся. Никаких ключей к победе не бывает. Мы приехали сюда отыграть эту игру. Мы не думали ни о какой победе. Собственно, это и стало ключом к нашей победе, - поделился канадец.

Он также готметил, что «Локомотив» - это лучшая команда КХЛ с хорошо укомплектованным составом.

После сегодняшней игры счет в серии 3:2 в пользу железнодорожников. Следующий матч пройдет на « G-Drive Арене» в Омске 21 апреля.