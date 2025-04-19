Омск-Информ
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·Общество

Владимир Липин заключил контракт только в феврале.

В Москаленском районе провели прощание с погибшим участником специальной военной операции Владимиром Липиным.

Как сообщается в группе местного отделения «Единой России», он скончался 6 апреля во время выполнения специальных задач на территории Украины, ДНР и ЛНР. Липин подписал контракт и ушел на СВО в феврале этого года.

В последнее время Владимир жил с матерью в поселке Веселом и работал вахтами до заключения контракта. Семью мужчина завести не успел.

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·Общество

Владимир Липин заключил контракт только в феврале.

В Москаленском районе провели прощание с погибшим участником специальной военной операции Владимиром Липиным.

Как сообщается в группе местного отделения «Единой России», он скончался 6 апреля во время выполнения специальных задач на территории Украины, ДНР и ЛНР. Липин подписал контракт и ушел на СВО в феврале этого года.

В последнее время Владимир жил с матерью в поселке Веселом и работал вахтами до заключения контракта. Семью мужчина завести не успел.

1208