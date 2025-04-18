Омск-Информ
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·Общество

Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Сегодня, 18 апреля, в Москаленском лицее открыли мемориальную доску 46-летнему Сергею Гофману. Мужчина погиб на СВО 8 июля 2024 года.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», сельчанин окончил 9 классов Москаленской школы, потом местный профессиональный техникум. До спецоперации на Украине он принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Ушел на СВО добровольцем.

Его наградили орденом Мужества посмертно.

1273
·Общество

Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

Сегодня, 18 апреля, в Москаленском лицее открыли мемориальную доску 46-летнему Сергею Гофману. Мужчина погиб на СВО 8 июля 2024 года.

Как сообщает москаленское отделение «Единой России», сельчанин окончил 9 классов Москаленской школы, потом местный профессиональный техникум. До спецоперации на Украине он принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Ушел на СВО добровольцем.

Его наградили орденом Мужества посмертно.

1273