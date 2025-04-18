Омск-Информ
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·Общество

Самолет будет вылетать два раза в неделю в 8:30.
Омский аэропорт обновил расписание. Согласно новому расписанию летом появится еще один рейс в Омск – Москва, который с 28 июня по 1 сентября будут выполнять «Уральские авиалинии».
Дополнительный рейс планируется по понедельникам и субботам. Вылет из Омска – в 8:30.
Ранее стало известно, что с июня «Аэрофлот» будет выполнять первый обеденный рейс в Москву. Он будет отправляться из Омска в 14:10.
Отметим, что большинство рейсов в столицу утренние.
·Общество

Самолет будет вылетать два раза в неделю в 8:30.
Омский аэропорт обновил расписание. Согласно новому расписанию летом появится еще один рейс в Омск – Москва, который с 28 июня по 1 сентября будут выполнять «Уральские авиалинии».
Дополнительный рейс планируется по понедельникам и субботам. Вылет из Омска – в 8:30.
Ранее стало известно, что с июня «Аэрофлот» будет выполнять первый обеденный рейс в Москву. Он будет отправляться из Омска в 14:10.
Отметим, что большинство рейсов в столицу утренние.