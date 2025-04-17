Авиакомпания начнет перевозить пассажиров с 7 июня.

Согласно обновленному графику полетов Омского аэропорта начиная с 7 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает дневные рейсы из Омска в столицу. Правда, они будут осуществляться раз в неделю, по субботам.

Самолеты авиакомпании будут покидать московский аэропорт Шереметьево в 06:35 утра по московскому времени, прибывая в Омск в 13:00 по местному времени. Обратный рейс будет стартовать в 14:10.

Ранее член Совета Федерации от Омской области Иван Евстифеев сообщал о возвращении дневных рейсов в расписание Омского аэропорта.