Штрафы грозят владельцам сельскохозяйственных земель в Омском районе.

Сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения на сельскохозяйственных землях Омской области. На прошлой неделе специалисты посетили участок площадью 21 гектаров в Богословском сельском поселении.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель, владеющий им, практически не использует его по целевому назначению. Только на 3875 кв. м земли стоят теплицы для выращивания рассады. Оставшаяся часть земли (более 20 га) заросла двухметровыми сорняками: осотом, полынью и коноплей. Территория также захламлена каркасами разрушенных теплиц, полиэтиленовой пленкой, остатками бревен, строительным и бытовым мусором.

– По оценке специалистов, земельный участок не используется более трех лет. Особую тревогу вызывает обнаружение на участке следов горения. Сухая растительность создает высокий риск возникновения пожаров, способных распространиться на соседние территории, – сообщили в ведомстве.

Это является административным правонарушением. Теперь предпринимателю грозит штраф.

Еще один неэффективно используемый участок в том же сельском поселении обнаружили 14 апреля. На 20 га, находящихся в общей долевой собственности местных жителей, не везде проводили мероприятия по воспроизводству плодородия почв. Площадь 11454 кв. м заросла сорняками до 1,7 метра.

Остальная часть земли используется под посев зерновых культур.