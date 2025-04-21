Огромное увеличение стоимости картофеля беспокоит всех: и простых россиян, и даже чиновников. Почему так случилось? Можно ли чем-то заменить картофель, пока ситуация не наладится? Разбираемся.

Инфляция и рост цен весьма стандартное явление. Никто не удивляется тому, что постепенно стоимость всех продуктов становится все больше и больше. Вот только в последнее время мы переходим из категории «постепенно» в категорию «как-то уж слишком быстро». Особенно когда это касается тех продуктов, к которым мы настолько привыкли, что не готовы избавляться от них.

И весной 2025 года таким продуктом стал картофель. Росстат бьет тревогу: лишь только с 1 по 7 апреля цена на картофель увеличилась на 4,3 %. За март рост составил 17,2 %. С начала года наибольший рост цен наблюдается на картофель – 34,5 %. Этот продукт является одним из лидеров по росту цен в нашей стране.

Специалисты выделяют разные причины.

Во-первых, это снижение посевных площадей и урожайности. В 2022 году было собрано 8,6 млн тонн картофеля, что было рекордом. Уже в 2023 году фермеры столкнулись с низкими закупочными ценами, что сделало производство убыточным. В ответ они сократили площади под картофелем, переключившись на более прибыльные культуры, такие как масличные и зерновые. В результате в 2024 году урожай составил около 7 млн тонн, что на 20 % ниже предыдущего года

Во-вторых, погода. Неблагоприятные погодные условия весны 2024 года также сказались на увеличении цены.

В-третьих, чисто экономические факторы. Это повышенная ключевая ставка, установленная ЦБ, которая повлияла на возможность аграриев брать кредиты и, как итог, сократило производство. Кроме того, увеличение цен на топливо и электроэнергию также увеличило себестоимостью любой продукции, в том числе картофеля.

Однако поговорим конкретно о ценах. Сейчас все еще можно найти относительно дешевый картофель. Все зависит от сорта, акций, упаковки и так далее – например, нам удавалось найти цены вплоть до 60 рублей за килограмм. А импортный картофель из Египта может стоить и в два-три раза больше. Но это в сетевых магазинах. На рынках цены не сильно-то и отличаются.

– Мы просто не можем ставить цены ниже, потому что сейчас и закупаем по высокой цене, – рассказывает Ирина, продавец на Центральном рынке. – Скорее всего, дальше придется еще поднимать цены, минимум будет по сто рублей за килограмм.

Оптовые же цены на картофель за год, по подсчетам аналитиков, увеличились почти на 300 %, с 11 до 42 рублей за килограмм.

Естественно, омичи, как и все жители России, недовольны ростом цен. Чаще всего отмечают, что для семей с детьми стало намного менее выгодно приобретать картофель, хотя он всегда оказывался одним из самых доступных и важных продуктов.

– Для меня самое странное, – рассказывает Дмитрий, покупатель на Казачьем рынке, – что я не вижу какого-то дефицита или чего-то подобного. Везде на прилавках все есть, будто бы даже больше. Наверное, потому что меньше покупать стали. Откуда тогда такие цены? Ладно бы сортов меньше стали предлагать или что-то подобное. Но нет! Видимо, всех на дачу хотят загнать, чтобы сами себе выращивали.

Российские чиновники также обеспокоены этим вопросом. В Госдуме обратились с просьбой к Генпрокуратуре и ФАС проверить обоснованность наценок в торговых сетях. Зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный отметил, что в некоторых магазинах картофель продается по ценам, значительно превышающим закупочные, хотя торговые сети в 2023 году обязались держать наценку на социально значимые товары в районе 5 %.

И несмотря на сложные погодные условия начала этого года, в действительности дефицита никакого нет и не должно быть.

При этом подорожание картофеля началось еще с середины октября 2024 года, фактически одновременно с завершением его сбора. Что интересно, Омская область пусть и находится далеко не среди первых регионов по темпам роста цен на картофель, но он все еще более чем заметен и ощутим.

Следует отметить, что Омская область, слава богу, не попадает в список 21 регионов, оказавшихся под угрозой нашествия саранчи 2025 года. Тем не менее рост цен у соседей все еще отразится на наших ценах.

И все же каждый из нас лично не может повлиять на то, что картофель становится дороже. Нам остается либо быть готовыми платить больше, либо уменьшить количество приобретаемого картофеля. Может, его чем-то можно заменить? Особенно когда речь идет о семье с детьми...

Вот что рассказала Людмила Кривцова, врач-педиатр и гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук:

– Картошку просто так не получится заменить и уж тем более отказаться. Все-таки это базовый продукт, который используется как основной ингредиент для множества разных блюд. К примеру, те же супы вроде борща обычно мы готовим именно с картофелем. Картофель все еще весьма богат витамином B6 и клетчаткой. Если вы хотите переходить на другие продукты, то ваш основной вариант – это каши. В первую очередь рис. Здесь, впрочем, есть очень большое разнообразие вариантов, так что вам будет доступен не только рис. У последнего тоже есть свои недостатки, так что самое лучше здесь – это разнообразие. Кроме того, можно использовать твердые макаронные изделия в качестве продукта на гарниры. Но в целом важно понимать, что даже при частичной замене полностью исключать картофель из своего рациона не следует.

Как говорится, картошку все мы уважаем, но вот только когда уважать приходится за очень высокие цены, то возникают вопросы. Если даже на продукты первой необходимости продавцы задирают такие цены, то, может, в итоге картофельные проблемы потянут за собой и цены на хлеб? Ждем дальнейшего развития ситуации и постараемся следить за самыми важными ценниками.

Александр Барко