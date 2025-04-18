В Омске прошла ежегодная научно-техническая конференция для школьников.

В ОмГТУ прошел финал 22-й Научно-технической конференции Омского НПЗ. 90 омских школьников собрались на мероприятии, чтобы представить исследовательские работы в области экологии, математики и химии.

– Профориентационную работу с подрастающим поколением важно проводить со школьной скамьи, – отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин. – Это помогает ребятам уже на ранних этапах определиться с будущей профессией и целенаправленно готовиться к поступлению в ОмГТУ. Конференции, олимпиады и интеллектуальные турниры выявляют талантливых школьников, которых мы с радостью ждем для обучения на базовой кафедре «Газпром нефти». В дальнейшем эти же ребята становятся высококлассными специалистами в области нефтепереработки.

Участники презентовали макет транспортировочной установки со счетчиком определения расхода, исследование о бактериях, которые живут на поверхности сотовых телефонов, а также доклад по улучшению состава присадок современных моторных масел.

– Омский НПЗ реализует многоступенчатую программу для пополнения кадрового резерва предприятия, – рассказал генеральный директор предприятия Олег Белявский. – Мы системно работаем с омскими вузами, ссузами и школами города. Научно-технические конференции позволяют талантливым школьникам проявить себя. Мы замечаем таких ребят, поддерживаем на этапе поступления и обучения. А затем после окончания вуза они приходят на завод в качестве молодых специалистов. Для начинающих нефтепереработчиков на предприятии реализуется программа «Три рубежа». Мы бережно помогаем новым сотрудникам адаптироваться к коллективу и рабочему месту, знакомим с культурой и ценностями компании, тонкостями специальности и формируем их карьерный маршрут.

Школьники публично выступали перед экспертами с защитой своих проектов. В жюри вошли преподаватели ОмГТУ и Омского промышленно-экономического колледжа, молодые и опытные сотрудники предприятия.

Отметим, что научно-техническая конференция проходит каждый год. Она является частью профориентационной программы предприятия «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ». Лауреаты получили призы от завода и до 5 дополнительных баллов при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».