В соревнованиях, посвященных 80-летию Победы, приняли участие почти 3,5 тыс. юных омичей. В финал турнира пробились 15 команд.

Финальный этап открытых городских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 7–11-х классов и педагогических работников бюджетных образовательных учреждений города Омска состоялся 18 апреля в средней образовательной школе № 23. Посвященный Победе в Великой Отечественной войне турнир проводился по инициативе депутатов Омского городского совета (ОГС).

– В отличие от многих других видов спорта, где спортсмены встречаются в единоборстве друг с другом, в пулевой стрельбе стрелок ведет, наверное, самый трудный из поединков – поединок с самим собой. На первый план здесь выходят самообладание, хладнокровие и точный расчет. Каждое из этих качеств пригодится в жизни как юношам, так и девушкам. Ну и конечно, навыками, которые вырабатываются в ходе стрелковой подготовки, должны обладать все защитники нашей Родины. Считаю, что открытые городские соревнования помогут нам вывести работу по патриотическому воспитанию молодежи на более высокий уровень, – отметил председатель ОГС Владимир Корбут.

Соревнования по стрельбе проводились в три этапа. Первый – школьный – был предназначен только для учеников 7–11-х классов и стал самым массовым. Участие в нем приняли почти 3,5 тыс. юных омичей. Во второй окружной этап из 119 образовательных учреждений вышло 46, в финал пробились представители только 15 школ. Они выставили команды, в состав которых вошли по 3 юноши, по 2 девушки, а также по одному педагогу. Результаты наставников учитывались отдельно, школьники соревновались в командном и индивидуальном зачетах. Готовились к состязаниям серьезно, хотя мотивация у каждого могла быть своя.

– На тренировки в школьный тир хожу регулярно, а, кроме того, в свободное время страйкболом занимаюсь. Стрельба для меня не только вид спорта, но еще и память об отце. Он был участником СВО, но, к сожалению, погиб, посмертно был награжден орденом Мужества. Стараюсь быть достойным своего отца, – рассказал ученик 11-го класса СОШ № 23 Александр Фрик.

Школа № 23 в Центральном округе Омска была выбрана в качестве площадки для финального этапа стрелкового турнира на призы ОГС не случайно. Тир здесь существует с 1989 года и, в общем-то, никогда не простаивал, но после качественного ремонта в 2023 году стал особенно востребован. Работы по ремонту тира, закупке необходимого оборудования велись в рамках проекта «Меценатство». Меценатом стал президент Союза предпринимателей Омской области, руководитель управляющей компании сети автосервисов REAKTOR Илья Николин.

– Тир по праву можно назвать образцово-показательным. Он стал первым, но не единственным, и полученный опыт мы стараемся масштабировать, постепенно открывая такие же тиры в других образовательных учреждениях Омска. Ставится задача по созданию в каждом административном округе Омска базовой школы, где будут проводиться соревнования по стрельбе. На мой взгляд, дело это нужное, потому что совсем скоро сегодняшним школьникам предстоит вести нашу страну, вести по пути экономического и политического развития. И от того, насколько они будут физически крепки, сильны духом и сильны телом, во многом будет зависеть перспектива развития нашего государства, – сказала депутат, председатель комитета по социальным вопросам ОГС Светлана Студеникина.

Имена победителей первого стрелкового турнира среди школьников на призы горсовета будут названы 25 апреля. В состав жюри, которое и подведет окончательные итоги соревнований, приглашена двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета Виталина Бацарашкина.

Образовательные организации, чьи команды займут призовые места среди обучающихся, получат дипломы и сертификаты на приобретение материально-технических средств и учебных пособий: 1-е место – 150 тыс. рублей, 2-е место – 100 тыс. рублей, 3-е место – 50 тыс. рублей. В личном зачете также предусмотрены денежные призы. Кроме того, команде-победителю будет вручен переходящий кубок Омского городского совета.