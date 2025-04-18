Девушка всерьез опасалась за свою жизнь.

Мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском районе Омской области завершил рассмотрение уголовного дела и вынес приговор в отношении 49-летнего омича. Он признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

В суде было установлено, что вечером 25 сентября мужчина, находясь в нетрезвом состоянии и испытывая сильное раздражение, в своей домашней кухне схватил за шею 17-летнюю дочь и, угрожая ей убийством, грубо сжал шею, из-за чего девушка начала задыхаться. Ей удалось освободиться лишь благодаря вмешательству матери, вступившей в конфликт.

Девочка восприняла угрозы отца буквально, всерьез боясь за свою жизнь. Отец полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Суд назначил осужденному ограничение свободы на один год и два месяца. Приговор пока не приведен в исполнение и может быть обжалован.