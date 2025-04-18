Объект находится в здании УMВД и УФСБ Pоссии по Омской облacти.

На сайте объявлений «Авито» выставлена на продажу целая сеть общественного питания. В нее входит столовая, расположенная в знаменитом «сером доме» на Ленина, 2 (где располагаются региональные управления МВД и ФСБ), столовые в учебных заведениях среднего профессионального образования, предприятие по доставке еды в разные организации и сеть вендинговых автоматов.

Продавец заявляет, что в компании числится персонал из десяти сотрудников.

Цена сделки составляет 12 млн рублей. За эти деньги покупатель получает полное оснащение для приготовления блюд, хранение и доставку продуктов. Без учета инвестиций в развитие бизнеса возврат вложений займет около 5 лет.

Ранее сообщалось, что на торги выставлен недостроенный, изъятый у прошлого владельца магазин-склад на Левом берегу.