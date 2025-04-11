Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Объект на Левом берегу выставили на аукцион. 

Департамент имущественных отношений мэрии объявил о проведении аукциона по продаже недостроенного здания, расположенного на улице Волгоградской на Левом берегу Омска. Степень готовности объекта составляет 82 %. Начальная цена лота установлена на уровне 30,8 миллиона рублей, шаг аукциона – 308,2 тысячи рублей. Торги запланированы на 20 мая.

Первоначально здание планировалось использовать как магазин и склад готовой продукции. Застройщиком выступала компания «ОмскГАЗавтосервис», которая впоследствии заморозила строительство и была признана банкротом. Мэрия обратилась в Арбитражный суд с требованием изъятия объекта, находящегося на муниципальной земле, у застройщика. Решением Арбитражного суда Омской области от 18 октября 2024 года объект был изъят у застройщика, после чего мэрия получила право выставить его на торги.

7221
·Экономика/Бизнес

Объект на Левом берегу выставили на аукцион. 

Департамент имущественных отношений мэрии объявил о проведении аукциона по продаже недостроенного здания, расположенного на улице Волгоградской на Левом берегу Омска. Степень готовности объекта составляет 82 %. Начальная цена лота установлена на уровне 30,8 миллиона рублей, шаг аукциона – 308,2 тысячи рублей. Торги запланированы на 20 мая.

Первоначально здание планировалось использовать как магазин и склад готовой продукции. Застройщиком выступала компания «ОмскГАЗавтосервис», которая впоследствии заморозила строительство и была признана банкротом. Мэрия обратилась в Арбитражный суд с требованием изъятия объекта, находящегося на муниципальной земле, у застройщика. Решением Арбитражного суда Омской области от 18 октября 2024 года объект был изъят у застройщика, после чего мэрия получила право выставить его на торги.

7221