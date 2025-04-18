Голосование за объекты стартует 21 апреля.
В ближайший понедельник, 21 апреля, стартует традиционное голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Всего в списке 29 общественных пространств, среди которых 19 расположены в Омске, 6 – в Калачинске и 4 – в Таре.
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, объекты были отобраны на основании предложений самих жителей. Администрация каждого муниципального образования проводила сбор мнений и работала совместно с инициативными гражданами, формируя финальный рейтинг общественных зон, включенных в список для голосования.
В процессе агитации за те или иные объекты активное участие принимают волонтеры, отметила министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова. Официально зарегистрировано больше двух тысяч волонтеров, активно участвующих в продвижении проектов благоустройства. Волонтерами становятся целые инициативные группы: старшие по домам, квартальные, руководители территориального общественного самоуправления, просто неравнодушные жители, потому что агитация за тот или иной объект осуществляется и в чатах, и в поквартирном обходе, и на сходе граждан.
Голосование стартует 21 апреля и завершится в День России – 12 июня.
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Михаил Горчаков отметил успехи города в реализации федерального проекта «Формирование комфортности городской среды».
– За прошедшие годы в Омске было благоустроено 118 городских территорий общей стоимостью 1,9 млрд рублей, а также выполнены работы на 303 дворовых территориях на сумму 630 млн рублей, – сказал представитель мэрии.
В 2025 году будут приведены в порядок три территории, за которые ранее проголосовали жители: пляж «Центральный-2», сквер Борцов Революции и пешеходная аллея в районе улиц Химиков и Энергетиков. Уже начаты подготовительные мероприятия, работы планируется завершить ко Дню города.
Для выбора объектов благоустройства на 2026 год на общественное голосование предложены 19 территорий:
В Кировском округе:
- сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне;
- вблизи здания культурно-досугового центра «Иртыш»;
- на пересечении улиц Крупской – Перелета.
В Ленинском округе:
- сквер им. Анатолия Серова;
- сквер имени Федора Крылова.
В Октябрьском округе:
- территория в границах улиц Богдана Хмельницкого – 4-я Транспортная – Кирова;
- по проспекту Космическому (от остановки «Кинотеатр Космос» до остановки «Столовая»);
- вблизи многоквартирного дома 18/1 на улице Кирова.
В Советском округе:
- территория у ОМЦ «Химик» в границах улицы Химиков – проспекта Королева;
- сквер у драматического театра «Студия» Любови Ермолаевой;
- пешеходная аллея в границах улицы Химиков.
В Центральном округе:
- территория в границах улиц Ленина – Герцена – Интернациональная – Красный Путь;
- сквер имени Дмитрия Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской;
- вблизи здания Омского автотранспортного колледжа;
- территория историко-культурного комплекса «Омская крепость»;
- на пересечении улиц Рабиновича и Гусарова;
- сквер в границах улиц Лермонтова – Ленина – Думская – проспекта Карла Маркса;
- площадь Бухгольца;
- сквер имени Владимира Варнавского.