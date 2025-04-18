Голосование за объекты стартует 21 апреля.

В ближайший понедельник, 21 апреля, стартует традиционное голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Всего в списке 29 общественных пространств, среди которых 19 расположены в Омске, 6 – в Калачинске и 4 – в Таре.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, объекты были отобраны на основании предложений самих жителей. Администрация каждого муниципального образования проводила сбор мнений и работала совместно с инициативными гражданами, формируя финальный рейтинг общественных зон, включенных в список для голосования.

В процессе агитации за те или иные объекты активное участие принимают волонтеры, отметила министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова. Официально зарегистрировано больше двух тысяч волонтеров, активно участвующих в продвижении проектов благоустройства. Волонтерами становятся целые инициативные группы: старшие по домам, квартальные, руководители территориального общественного самоуправления, просто неравнодушные жители, потому что агитация за тот или иной объект осуществляется и в чатах, и в поквартирном обходе, и на сходе граждан.

Голосование стартует 21 апреля и завершится в День России – 12 июня.