Стройка парковочных мест возле школы обернулась препятствиями для получения образования.

Ученики школы № 23, расположенной на улице 24-я Северная, уже четыре месяца лазят через забор, чтобы попасть на занятия. Местные жители говорят, что калитку образовательного учреждения закрыли из-за строительства парковочного места на 2 машины.

– Они через забор так и лазят. Одежду рвут, все грязные, – рассказала местная жительница в паблике «Омск ВК | – Жизнь города».

Через какое-то время забор начал ломаться. Администрация школы укрепила его сваркой, но калитку так и не открыла.

– Забор администрация школы укрепила при помощи сварки, но калитку на замке оставила. Зато теперь забор не качается, детям стало лазить безопаснее, – отметила женщина.

Ранее сообщалось, что в 86-й школе в Советском округе дети нашли в супе, предположительно, личинку насекомого.