Мэрия провела проверку и теперь будет контролировать качество еды в этом учебном заведении.
Ученики школы разместили снимки в соцсетях, демонстрирующие ложку с подозрительным объектом, предположительно, личинкой насекомого, найденным в порции супа школьной столовой.
– В 86-й школе в супе попался вот такой сюрприз, – рассказал автор публикации в телеграм-канале «Инцидент Омск».
В мэрии Омска оперативно отреагировали на инцидент. И рассказали, что в общепите проведена проверка.
– По фактам, изложенным в публикации, оперативно проведена проверка. По ее результатам в школе № 86 усилен контроль за качеством поставляемых продуктов и процессом приготовления пищи. Департаментом образования указано директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством оказания услуги со стороны поставщика питания, – пояснили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что в два детских сада Омска поставляли овощи с небезопасным уровнем нитратов.