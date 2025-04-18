Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сегодня, 18 апреля, около 08:40 часов в районе 768-го километра трассы Челябинск – Новосибирск в Марьяновском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ТагАЗ Роад Партнер», двигавшийся в сторону Омска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Интернешнл». После столкновения автомобиль ТагАЗ отбросило на проезжающую рядом «тойоту».

В результате происшествия пассажиры автомобиля ТагАЗ – 50-летний мужчина и 54-летняя женщина – были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в районе Телецентра в Омске.