Законопроект о собственности региона парламентарии сочли перспективным, но требующим компромиссных решений, c учетом отдельных предложений минимущества.

Комитет по собственности регионального Законодательного собрания на заседании 16 апреля рассмотрел ряд вопросов, связанных с управлением имущественным комплексом Омской области. Его общая стоимость оценивается более чем в 120 млрд рублей, однако региональный бюджет имеет с этого не более 150 млн рублей в год. По мнению экспертов, одна из причин крайне неэффективного менеджмента заключается в том, что в действующем региональном законодательстве не прописана субъектность уполномоченных органов по управлению собственностью. При существующей схеме каждое министерство само определяет для себя формы и задачи управления имуществом. В результате минкульт, например, из всех многочисленных объектов культурного наследия учитывает лишь объекты недвижимости; а минприроды ведет учет только особо охраняемых территорий, но не занимается участками недр, водными ресурсами и прочими природными объектами.

Поскольку простым внесением правок в действующий региональный закон ситуацию коренным образом уже не изменить, члены парламентского комитета по собственности и участники специальной рабочей группы подготовили новый закон «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области». Как пояснил председатель комитета Игорь Зуга, принятие нового закона позволит превратить минимущества, которое, по сути, сейчас исполняет лишь бухгалтерские функции, в министерство доходов. По его оценке, реформирование системы управления госсобственностью может дополнительно приносить в региональный бюджет порядка 5 млрд рублей в год.

Представляя коллегам законопроект, Игорь Зуга подчеркнул, что документ подготовлен в полном соответствии с Федеральным законом № 414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В нем, в частности, прописано, что «экономическую основу деятельности органов публичной власти субъекта Российской Федерации составляют находящиеся в собственности субъекта имущество, в том числе имущественные права, а также средства бюджета и территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ».

– Также впервые в истории Омской области в статье 7 проекта закона конституируется правомочие высших органов государственной власти субъекта по управлению и распоряжению государственной собственностью – Законодательного собрания, губернатора и правительства Омской области. В действующем областном законе № 652 правовой статус губернатора как субъекта управления и распоряжения государственной собственностью не предусмотрен. Наличие отдельных полномочий губернатора позволяет нам быть готовыми к структурным изменениям в госуправлении, в частности, к разделению полномочий губернатора и председателя регионального правительства, если таковое когда-либо потребуется, – пояснил председатель парламентского комитета.

Он напомнил, что в действующем областном законе основная правоприменительная ответственность закреплена за правительством Омской области и министерством имущественных отношений (МИО).

– Из-за такой ситуации мы имеем за 3,5 года работы в комитете целую базу документов, подписанных руководителями министерств, которые не отвечают за объекты собственности и не управляют ими, и, как следствие, эти объекты приносят ничтожную сумму доходов либо не приносят вовсе, – отметил Зуга. — В нашем проекте закона каждый уполномоченный орган исполнительной власти несет персональную юридическую ответственность за управление и распоряжение государственной собственностью Омской области в соответствии с реестром государственного имущества.

К идее расширения зон ответственности часть участников заседания профильного комитета отнеслась настороженно. По их мнению, новая система управления собственностью сломает старую, хоть как-то работающую; а кроме того, потребует деньги на организационные мероприятия. Общую позицию сомневающихся сформулировал глава регионального МИО Евгений Козлов:

– Мы предлагаем пока не выносить законопроект на рассмотрение Законодательного собрания, а еще поработать над ним. У нас есть замечание министерства финансов о том, что для реализации положений нового закона потребуются дополнительные бюджетные средства, и поэтому в нынешней редакции принимать документ к рассмотрению нельзя.

После непродолжительной, но довольно бурной дискуссии большинство членов комитета по собственности тоже решили проявить осторожность. Законопроект «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области» был оставлен в комитете для поиска компромиссных решений с отраслевыми министерствами.

Комментируя итоги голосования, председатель комитета заявил, что уже вскоре вернуться к законопроекту заставят «сама жизнь и сложная экономическая ситуация». Подтверждение этим словам нашлось тут же. Евгений Козлов представил членам профильного комитета отчет министерства о приватизации собственности Омской области. Как оказалось, в прошлом году за счет реализации недвижимости региональный бюджет удалось пополнить всего лишь на 8 млн рублей. Козлов сообщил, что в МИО рассчитывают на продажу 64 объектов недвижимости, но вот покупатели на них никак не находятся.

– Из года в год мы получаем от минимущества сведения об одних и тех же нераспроданных объектах. Простите, но мне трудно поверить, что капитальными строениями с земельными участками, расположенными иногда в центре города, например по адресу: ул. 4-я Северная, 95, совсем никто не интересуется. Это же касается двухэтажного здания на Батумской, 49, про которое мы уже пятый год слышим, – прокомментировал доклад министра депутат Валерий Бойко.

– Не берусь голословно утверждать, что выгодные объекты придерживаются для своих, но сама ситуация действительно странная. Получается, что главное занести объект в прогнозный план, а за выполнение этого плана уже никто не отвечает. Как депутат, я против смутных прогнозов, я за четкие обязательства, – заявил Игорь Зуга.

Он добавил, что новый законопроект предполагает интегрированную Программу управления и распоряжения госсобственностью Омской области и приватизации государственного имущества, что синхронизирует взаимодействие основных элементов структуры собственности: средств бюджета, имущества и имущественных прав – в процессуальных рамках функционирования областного бюджета. Кроме того, во время осуществления Программы будет отслеживаться реализация каждого из ее пунктов с соответствующим исполнением конкретных статей областного бюджета. Это существенным образом повысит отчетную дисциплину и ответственность.

По итогам обсуждения в профильном комитете депутаты приняли к сведению отчет МИО о приватизации региональной собственности за 2024 год. Что касается инновационного законопроекта «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области», то работа над документом переведена в плоскость законодательного процесса.