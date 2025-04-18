На моторной лодке пожилой мужчина занимался браконьерством – незаконно ловил стерлядь.

Усть-Ишимский районный суд Омской области вынес приговор 67-летнему местному жителю, который занимался браконьерством на Иртыше. Весной 2022 года пенсионер, используя донную сеть, выловил 102 стерляди и одного осетра, причинив ущерб государственному рыболовству на сумму около 690 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), п. «а», «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Суд приговорил его к 2 годам и 1 месяцу условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, браконьер должен возместить ущерб и отдать государству свою моторную лодку. С последним возникла незадача.

Лодка, на которой пожилой рыбак занимался браконьерством, была признана вещдоком и передана на временное хранение самому подозреваемому. Во время весеннего таяния льда Иртыша она потерялась. Суд постановил взыскать у виновника еще 95 тыс. рублей – во столько суд оценил моторку.