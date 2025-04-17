В четвертой игре омичи уступили «Локомотиву» со счетом 1:2.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал оценку игре «ястребов» в четвертом матче 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Омичи уступили в овертайме со счетом 1:2. После победы на старте серии «Авангард» потерпел третье поражение подряд и теперь уступает 1:3.

- Я считаю, что мы сегодня действовали лучше, чем противник. Мы хорошо начали, но мне не понравился наш второй период. Мы теряли темп, пытались создавать какие-то комбинации там, где их не нужно было создавать. В третьем периоде и в овертайме мы были лучше. Но, к сожалению, все закончилось не в нашу пользу, - рассказал главный тренер «Авангарда».

Буше отметил, что причиной поражения стало то, что «Локомотив», в отличие от «ястребов», бросал по воротам и пользовался каждым моментом, который удавалось создавать.

Следующий матч «Авангарда» и «Локомотива» пройдет 19 апреля в Ярославле. Игра может стать последней в серии.