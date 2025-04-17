Кроме того, на изменение повлияло отсутствие Маклауда.

Сегодня, 17 апреля, хоккейный клуб «Авангард» сыграет третий матч плей-офф против ярославского «Локомотива». Команда вынуждена вносить изменения в состав после двух проигранных матчей подряд.

В первом звене вместо Владимира Ткачева и Рида Буше будут играть Константин Окулов и Наиль Якупов.

Нападающий Майкл Маклауд на время покинул команду по личным причинам и вернулся на родину. Вместо канадца центральным нападающим второго звена стал Райан Спунер, а помогать ему будут Буше и Ткачев.

В третье звено Ги Буше поставил Ивана Игумнова вместе с Джованни Фьоре и Игорем Мартыновым.

Кроме того, тренерский штаб выпустил на лёд игроков, давно не появлявшихся на площадке. Так, защитник Евгений Кулик впервые примет участие в игре с марта и заменит Егора Воронкова в четвертом звене, а в нападении выйдет Павел Леука.