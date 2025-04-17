Мальчики выбрались за пределы садика самостоятельно, будучи одетыми в верхнюю одежду.
Прокуратура Ленинского округа Омска проверила обстоятельства самовольного ухода двоих трехлетних мальчиков из детского сада № 206. Инцидент произошел 15 апреля, когда воспитательница начала готовить детей к вечерней прогулке.
Сразу после обнаружения пропажи начались активные поиски малышей, длившиеся около часа, в которых участвовали работники детского сада и родители. Потерявшихся мальчиков нашли за территорией учреждения. Дети самостоятельно выбрались за пределы садика, будучи одетыми в верхнюю сезонную одежду. Противоправных действий в отношении них совершено не было.
В связи с нарушениями, допущенными сотрудниками детского сада при наблюдении за детьми, прокуратура Ленинского округа Омска внесла в адрес заведующего детского сада представление. Сейчас решается вопрос о наложении административного взыскания на руководство учреждения.