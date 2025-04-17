Инцидент произошел во вторник в Ленинском округе.

Жительница Омска пожаловалась на детский сад № 206. По словам женщины, 15 апреля ее трехлетний сын с приятелем оттуда улизнули, а воспитатели этого даже не заметили.

– Воспитатель не уследила, как другой родитель выпустила детей на улицу – и они самостоятельно покинули территорию учреждения. О произошедшем мне не сообщили – я узнала о пропаже случайно. Администрация сада не только не предприняла срочных мер по поиску детей, но и не уведомила полицию. Своего ребенка я нашла через 30 минут, он уже был далеко от детсада, – рассказала женщина.

После инцидента руководство сада повесило на калитку лист формата А4. Его сдуло ветром через 5 минут. Что говорилось в этом объявлении, не сообщается.

– Калитки, к слову, по вечерам всегда открыты, – отметила женщина.

Отметим, что воспитательницу, которая следила за детьми, уволили.