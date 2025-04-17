Прокуратура защитила права омичей в сфере труда, жилья и бизнеса.

За первые три месяца 2025 года прокуратура Омской области зафиксировала свыше 32 тысяч нарушений законодательных норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Чтобы восстановить нарушенные права граждан, прокуроры приняли ряд активных мер воздействия, направленных на восстановление справедливости.

Так, ими было инициировано внесение около 13 тысяч предложений и предписаний органам власти и организациям. Итоги расследования показали привлечение к дисциплинарной ответственности более 4,5 тысячи чиновников, а также наложение административных санкций на 523 должностные фигуры.

Основная деятельность прокуратуры была сосредоточена на защите социально значимых сфер жизнедеятельности граждан, таких как трудовые и жилищные права, безопасность на транспорте, охрана здоровья и защита предпринимательских интересов.

Среди ключевых результатов деятельности:

Устранено более 8 тысяч нарушений прав несовершеннолетних.

Исправлены нарушения трудовых и жилищных прав граждан в количестве четырех тысяч эпизодов.

Рассмотрены и урегулированы проблемы малого и среднего предпринимательства (около 3,8 тысячи дел).

Погашена задолженность по зарплатам в сумме 6,1 млн рублей.

Также особое внимание уделялось восстановлению имущественных прав владельцев недвижимости, купленных за счет материнского капитала, соблюдению доступности городской среды для маломобильных групп населения, защите ветеранов специальных операций и членов их семей, контролю качества содержания автодорог общего пользования.