Одновременно продолжается строительство трех других многоэтажек в микрорайоне.
ООО «Сибирский региональный экспертный центр «Сибрегионэксперт» утвердило проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома № 4 в микрорайоне № 3 Амур-2 в Омске. Это на окраине города, за Амурским поселком. Как уточнил «СуперОмск», решение было принято вчера, 16 апреля.
Застройщиком будущего объекта выступит ООО «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон «Северное», техническим заказчиком станет ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Обе организации принадлежат холдингу «Стройбетон», руководителем которого является Олег Золотов.
Одновременно продолжается реализация проектов трех других многоэтажных домов в указанном микрорайоне. По состоянию на апрель 2025 года дом № 7 перешел на стадию внутренней отделки, фундамент закончен у дома № 5, а на площадке дома № 6 возводится пятый этаж. Окончательная сдача всех четырех объектов запланирована на 2025 год.