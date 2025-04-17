Сначала преступники пообещали пенсионерке посылку и выманили код, а потом напугали тем, что ее деньги в опасности.

Очередной жертвой мошенников стала 66-летняя жительница Левого берега Омска. Она потеряла 1,1 млн рублей.

Как сообщили полицейские, омичке в мессенджере пришло уведомление о посылке на ее имя. Потом ей позвонил якобы сотрудник почты, пообещал помочь получить товар без очереди и попросил шестизначный код из СМС-сообщения. Пенсионерка предоставила эту информацию.

Затем омичке позвонила якобы работница Роскомнадзора. Она сказала, что горожанка общалась не с сотрудником почты, а с мошенником, поэтому вскоре ей позвонят из правоохранительных органов и Центрального банка. Далее лжесотрудник банка сообщил, что преступники оформили доверенность для доступа к счетам омички. Деньги якобы нужно спасать.

В итоге по указаниям аферистов, пенсионерка сначала сняла 900 тыс. рублей со счета и перевела их на «безопасный счет» мошенников. Потом она сдала золотые украшения в ломбард за 200 тыс. рублей, которые также отправила мошенникам.

– Сказали: «Как так, как вы могли дать код, мошенники все вскрыли, снимают ваши деньги, доверенность оформили от вашего имени. Вот будем сейчас стараться ваши деньги вернуть. Вы должны следовать указаниям». В три часа ночи я ездила к банкомату, деньги снимала, деньги клала, – рассказывает женщина.

Когда сотрудник банка перестал выходить на связь, омичка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.