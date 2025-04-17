Ярославцы ведут в серии со счетом 2:1.

Сегодня, 17 апреля, в Омске состоится четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Третий матч «ястребы» проиграли со счетом 2:6. Теперь счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.

Все билеты на сегодняшний матч проданы. Игра начнется в 19:30 по омскому времени.

Перед важным поединком «Авангард» потерял канадского нападающего Майкла Маклауда. Он уехал на родину, чтобы предстать перед судом. До конца сезона форвард не сыграет.