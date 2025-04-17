Омск-Информ
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·Происшествия

Всего на загородных дорогах за год погиб 91 человек.
За 2024 год на трассах Омской области произошло 424 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях 91 человек погиб, 643 пострадали.
Как сообщает «НГС55», самыми аварийными стали:
  1. трасса Тюмень – Омск (62 ДТП, 29 погибших, 107 раненых);
  2. трассы Челябинск – Новосибирск (37 ДТП, 5 погибших, 54 раненых);
  3. трасса Омск – Русская Поляна (34 ДТП, 1 погибший, 49 раненых);
  4. трасса Омск – Тара (32 ДТП, 4 погибших, 45 раненых).
При этом по смертности трассы Омск – Муромцево – Седельниково (9 погибших) и Омск – Красноярка (8 погибших) обходят трассы Иртыш, Омск – Русская Поляна и Омск – Тара. 
По данным ГИБДД, самыми частыми причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, нарушение скоростного режима, несоблюдение дистанции и очередности проезда.
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·Происшествия

Всего на загородных дорогах за год погиб 91 человек.
За 2024 год на трассах Омской области произошло 424 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях 91 человек погиб, 643 пострадали.
Как сообщает «НГС55», самыми аварийными стали:
  1. трасса Тюмень – Омск (62 ДТП, 29 погибших, 107 раненых);
  2. трассы Челябинск – Новосибирск (37 ДТП, 5 погибших, 54 раненых);
  3. трасса Омск – Русская Поляна (34 ДТП, 1 погибший, 49 раненых);
  4. трасса Омск – Тара (32 ДТП, 4 погибших, 45 раненых).
При этом по смертности трассы Омск – Муромцево – Седельниково (9 погибших) и Омск – Красноярка (8 погибших) обходят трассы Иртыш, Омск – Русская Поляна и Омск – Тара. 
По данным ГИБДД, самыми частыми причинами ДТП на трассах являются выезд на встречную полосу, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, нарушение скоростного режима, несоблюдение дистанции и очередности проезда.
1393