Омск-Информ
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·Общество

Магнитосфера будет неспокойной целый день.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 17 апреля, Омск снова накроет магнитная буря. Ее вероятность составляет 85 %.
С 03:00 до 06:00 возбуждение магнитосферы будет почти достигать уровня G3 (сильная буря). После 06:00 она ослабеет до уровня G1 (слабая буря). Возбужденной магнитосфера будет оставаться до 21:00.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут беспокоить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.
·Общество

Магнитосфера будет неспокойной целый день.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня, 17 апреля, Омск снова накроет магнитная буря. Ее вероятность составляет 85 %.
С 03:00 до 06:00 возбуждение магнитосферы будет почти достигать уровня G3 (сильная буря). После 06:00 она ослабеет до уровня G1 (слабая буря). Возбужденной магнитосфера будет оставаться до 21:00.
Отметим, что даже во время слабых магнитных бурь метеозависимые люди испытывают недомогания. Их могут беспокоить головные боли, сонливость, апатия и другие симптомы.