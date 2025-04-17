Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла во вторник вечером.
В соцсетях появилась видеозапись дорожно-транспортного происшествия на улице Перелета в Омске. Как сообщают очевидцы, вечером 15 апреля в районе БСМП № 1 мужчина на белой иномарке сбил девушку, которая шла по зебре.
– Сбил женщину на пешеходном – и пошел вразвалочку. Виновник аварии вел себя омерзительно и пытался качать права, хотя сам был не прав, – сообщает автор поста.
Отметим, что вечером того же дня на Перелета случилась еще одна авария. Также на пешеходном переходе, но на этот раз в районе дома № 34, 57-летний омич, управлявший автомобилем Lexus, сбил мужчину и женщину. Оба пешехода попали в больницу.
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·Происшествия

Авария произошла во вторник вечером.
В соцсетях появилась видеозапись дорожно-транспортного происшествия на улице Перелета в Омске. Как сообщают очевидцы, вечером 15 апреля в районе БСМП № 1 мужчина на белой иномарке сбил девушку, которая шла по зебре.
– Сбил женщину на пешеходном – и пошел вразвалочку. Виновник аварии вел себя омерзительно и пытался качать права, хотя сам был не прав, – сообщает автор поста.
Отметим, что вечером того же дня на Перелета случилась еще одна авария. Также на пешеходном переходе, но на этот раз в районе дома № 34, 57-летний омич, управлявший автомобилем Lexus, сбил мужчину и женщину. Оба пешехода попали в больницу.
1573