Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на пешеходном переходе.
Вечером 15 апреля в микрорайоне Прибрежном на Левобережье Омска произошло ДТП, в результате которого пострадали люди. Инцидент произошел на пешеходном переходе у дома № 34 на улице Перелета.
57-летний мужчина, управлявший автомобилем Lexus, сбил мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре. В результате наезда иномарки 36-летние омичи получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Причина и детали происшествия устанавливаются правоохранительными органами в ходе проверки.
·Происшествия

Инцидент произошел на пешеходном переходе.
Вечером 15 апреля в микрорайоне Прибрежном на Левобережье Омска произошло ДТП, в результате которого пострадали люди. Инцидент произошел на пешеходном переходе у дома № 34 на улице Перелета.
57-летний мужчина, управлявший автомобилем Lexus, сбил мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре. В результате наезда иномарки 36-летние омичи получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Причина и детали происшествия устанавливаются правоохранительными органами в ходе проверки.