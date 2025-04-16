Ремонт улицы Воровского будет стоить 145 миллионов рублей.

В нынешнем году запланировано начало комплексного ремонта дороги по улице Воровского – от пересечения с улицей 1-й Трамвайной до городской черты. Протяженность будущего обновляемого участка составляет более 5 км, общая площадь поверхности дороги равна приблизительно 39 тысячам квадратных метров, об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест на сегодняшней пресс-конференции.

В ходе ремонта будут выполнены работы по модернизации остановочных комплексов, замене покрытий тротуаров, монтажу светофоров, восстановлению дорожных знаков, нанесению пластиковой дорожной разметки и установке защитных барьеров. Общая стоимость запланированного капитального ремонта оценивается почти в 154 миллиона рублей.

Организация, выигравшая тендер на выполнение указанных работ, намерена приступить к ним в конце апреля – начале мая 2025 года. Завершить все этапы ремонтных работ по контракту планируется до 1 августа 2025 года.

Как сообщалось ранее, всего на ремонт дорог в 2025 году было выделено 724 миллиона рублей.