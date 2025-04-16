Отец прячет детей от представителей органов и собственной матери.

53-летний бизнесмен Владимир Галяндин развелся с женой, и трое его сыновей остались жить с отцом в загородном особняке. После развода мать выиграла суд и решила забрать мальчиков, обратившись за поддержкой к судебным приставам. Дети отказались покидать дом отца, демонстрировали сопротивление и даже поднимали руку на мать. Женщине удалось забрать 5-летнего сына, но двое старших, увидев приближавшихся сотрудников правопорядка, убежали.

Предприниматель Владимир заявил, что дети скрылись сами, испугавшись появления людей в форме. Поиски продолжаются уже вторые сутки. Наталья, бывшая супруга предпринимателя, в интервью изданию «Mash Siberia» призналась, что пыталась вернуть детей в течение последних двух лет, сталкивалась с активным противодействием мужа, препятствовавшим исполнению судебного решения.

Она добавила, что бывший муж страдает серьезным психическим расстройством, из-за которого его ранее ограничили в праве воспитывать детей. Двух младших братьев, которым исполнилось 7 и 9 лет, объявили в федеральный розыск как пропавших без вести.

Ранее мы сообщали, что в Омске ищут спрятанных детей. Напомним, что Владимир Галяндин – предприниматель, директор ООО «Транэкология» и бывший директор ликвидированной управляющей компании «Благодать».