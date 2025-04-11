Омск-Информ
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·Происшествия

Его и мальчиков объявили в розыск.
Судебные приставы Омской области объявили в розыск 53-летнего Владимира Галяндина и троих его детей: мальчиков 9, 7 и 5 лет. В марте Октябрьский районный суд Омска постановил передать детей их матери. Однако мужчина вместе с мальчиками скрывается и не исполняет решение суда.
– Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области просит жителей региона оказать содействие в розыске, не остаться безучастными, проявить бдительность и содействие в обнаружении мальчиков. Ваш звонок может стать решающим в судьбе детей, – отметили в УФССП.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении детей и их отца, просят сообщить об этом по телефону дежурной части (3812) 55-32-19 (круглосуточно).
Отметим, что Владимир Галяндин – предприниматель, директор ООО «Транэкология» и бывший директор ликвидированной управляющей компании «Благодать».
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·Происшествия

Его и мальчиков объявили в розыск.
Судебные приставы Омской области объявили в розыск 53-летнего Владимира Галяндина и троих его детей: мальчиков 9, 7 и 5 лет. В марте Октябрьский районный суд Омска постановил передать детей их матери. Однако мужчина вместе с мальчиками скрывается и не исполняет решение суда.
– Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области просит жителей региона оказать содействие в розыске, не остаться безучастными, проявить бдительность и содействие в обнаружении мальчиков. Ваш звонок может стать решающим в судьбе детей, – отметили в УФССП.
Тех, кто располагает информацией о местонахождении детей и их отца, просят сообщить об этом по телефону дежурной части (3812) 55-32-19 (круглосуточно).
Отметим, что Владимир Галяндин – предприниматель, директор ООО «Транэкология» и бывший директор ликвидированной управляющей компании «Благодать».
2606