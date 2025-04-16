Участники первого Международного форума устойчивого развития ШОС высоко оценили итоги его работы и решили продолжать встречаться в Омске.

В Омске завершилась работа Международного форума устойчивого развития ШОС. Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудили реальные шаги для выработки общих подходов к устойчивому развитию на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Произошел обмен лучшими практиками и поиск совместных решений, которые помогут странам ШОС эффективнее достигать целей устойчивого развития.

– В центре обсуждений – роль национальных проектов, новые механизмы ESG-рейтингования, оценка нефинансовых рисков, а также региональные инициативы, которые уже показывают результат. Одним из главных итогов стало согласование предложений в Министерстве экономического развития России. В частности, участники форума поддержали создание постоянно действующей международной экспертной платформы при Секретариате ШОС – Совета по устойчивому развитию. Его задача – координация усилий стран-участниц и выработка согласованных решений на межгосударственном уровне, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Также стало известно, что на федеральном уровне одобрено проведение молодежного форума ШОС на территории Омской области. И он состоится уже в этом году.

Замредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко подчеркнул, что наш регион демонстрирует все те решения, которые были выработаны в прошлом году и озвучены на форуме ШОС.

– Именно тогда на форуме было принято решение о необходимости создать экспертную площадку для обсуждения вопросов устойчивого развития. И мы этот шаг сделали. В течение года велась активная работа по поручениям губернатора по вопросу разработки стратегии устойчивого развития. И сегодня в рамках форума мы продемонстрировали собравшимся, какая может быть модель региона направленности достижения цели устойчивого развития. А после выступления китайской делегации решили инициировать создание совета ШОС по устойчивому развитию. Именно на таких площадках мы могли бы обмениваться информацией, ведь наши китайские коллеги рассказали, какие у них есть финансовые инструменты, стимулирующие достижение цели устойчивого развития, – отметил Шпиленко.

Высокий уровень организации форума в Омске отметили его участники. В частности, руководитель отделения посольства Беларуси в Новосибирске Сергей Тележинский уверен, что те цели, которые обсуждались на форуме в Омске, должны интерполироваться как минимум на всю шанхайскую организацию сотрудничества, а именно – создание совета устойчивого развития.

– В рамках ШОС без этого никуда, и Республика Беларусь полностью поддерживает Российскую Федерацию в этом предложении. В свою очередь, подразумевается обязательное вовлечение бизнеса, регионов, молодежи в этот совет, работа с ним. Наверное, на базе Омской области сегодня нужно разрабатывать те программы, программный продукт после того анализа, который мы сегодня видели. И, я думаю, это большой шаг, после которого нам нужно начинать работу и развивать все цели устойчивого развития, – резюмировал Тележинский.

Он также поделился своими позитивными впечатлениями об Омске, отметив, что город расцветает с каждым годом, появляются новые интересные локации. А это как раз и есть одна из целей устойчивого развития – создавать различные точки притяжения для людей.

Добавим, что по итогам Международного форума ШОС в Омске принята резолюция с перечнем предложений, которые могут лечь в основу новых международных и национальных решений в сфере устойчивого развития.

Фото: Сергей Мельников, Александр Труш.