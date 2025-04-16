Омск-Информ
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·Происшествия

Чиновники собираются наказать нарушителя.
Омичи пожаловались на незаконную вырубку берез возле здания № 5б по улице Ватутина. По словам горожан, это делает новый собственник помещения.
– Недавно с торгов был продано помещение бывшего филиала Сбербанка. Новый собственник решил вырубить все березы, которые тут простояли больше сорока лет, – сообщает автор поста.
В администрации Кировского округа отметили, что березы пилят без разрешения. Чиновники написали заявление в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.
Ранее сообщалось, что одноэтажное здание на Ватутина, 5б, купила предпринимательница Гаяне Оганян, владеющаябистро «Фан-Beer». Сумма сделки составила 42,6 млн рублей
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·Происшествия

Чиновники собираются наказать нарушителя.
Омичи пожаловались на незаконную вырубку берез возле здания № 5б по улице Ватутина. По словам горожан, это делает новый собственник помещения.
– Недавно с торгов был продано помещение бывшего филиала Сбербанка. Новый собственник решил вырубить все березы, которые тут простояли больше сорока лет, – сообщает автор поста.
В администрации Кировского округа отметили, что березы пилят без разрешения. Чиновники написали заявление в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.
Ранее сообщалось, что одноэтажное здание на Ватутина, 5б, купила предпринимательница Гаяне Оганян, владеющаябистро «Фан-Beer». Сумма сделки составила 42,6 млн рублей
1466