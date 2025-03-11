Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Гаяне Оганян достались нежилые помещения 1974 года постройки.

В Омске Сбербанк продал собственное помещение на улице Ватутина, 5б, 1974 года постройки площадью 240,4 кв. м.  Объект достался предпринимательнице Гаяне Оганян за 42,6 млн рублей, уточняет РБК Омск. Помимо здания, покупательнице перейдет земельный участок площадью 1,1 тыс. кв. м.

Согласно открытым данным, Гаяне Оганян занимается арендой и управлением собственным и арендованным нежилым имуществом. И владеет бистро «Фан-Beer». Судя по всему, на приобретенных площадях откроется новое заведение этой сети.

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·Экономика/Бизнес

Гаяне Оганян достались нежилые помещения 1974 года постройки.

В Омске Сбербанк продал собственное помещение на улице Ватутина, 5б, 1974 года постройки площадью 240,4 кв. м.  Объект достался предпринимательнице Гаяне Оганян за 42,6 млн рублей, уточняет РБК Омск. Помимо здания, покупательнице перейдет земельный участок площадью 1,1 тыс. кв. м.

Согласно открытым данным, Гаяне Оганян занимается арендой и управлением собственным и арендованным нежилым имуществом. И владеет бистро «Фан-Beer». Судя по всему, на приобретенных площадях откроется новое заведение этой сети.

2042