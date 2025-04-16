Китаянка изучала, насколько ее соотечественники успешно изучают русский язык.

В диссертационном совете при ОмГУ им. Ф. М. Достоевского состоялась защита кандидатской диссертации Тао Е на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Она является молодым ученым из Китая.

Тао Е хорошо владеет русским языком. Она поступила в аспирантуру ОмГУ во время пандемии, вступительные экзамены сдавала в онлайн-формате. В 2022–2023 годах в Китае проводила эксперименты для написания работы. В них также принимали участие китайские студенты, которые учили русский язык.

В 2023 году китаянка вернулась в Омск и начала преподавать китайский студентам ОмГУ. Параллельно она работала над диссертацией. Научным руководителем Тао Е стала доктор филологических наук, профессор ОмГУ Лариса Бутакова.

Ученую интересовала динамика, как китайцы занимаются освоением чужого языка. Поэтому для кандидатской диссертации Тао Е выбрала тему «Субъективная семантика слов русского языка в языковом сознании обучающегося билингва».

– Моя работа и учеба в ОмГУ имеют огромное значение для всей моей жизни, – рассказала Тао Е о своем научном пути. – Я ценю полтора года работы в Омске. Мне повезло с наставниками. Именно с их помощью и поддержкой мне удалось успешно выполнить все требования, написать работу и получить степень. Я вернулась работать в Китай, но надеюсь, что у нас будет возможность сотрудничать и реализовывать совместные проекты с университетом.

Напомним, международные контакты ОмГУ возобновились после пандемии в 2024 году. Между Урумчийским профессиональным университетом и ОмГУ подписали соглашения о сотрудничестве. Эти соглашения создали условия для студенческого и преподавательского обмена, а также для развития взаимодействия в научной сфере.