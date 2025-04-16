Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Его наблюдали жители Саргатского района.
Минувшей ночью на севере Омской области вновь можно было наблюдать северное сияние. Явление запечатлела фотограф из Саргатского района Милена Пономарева.
– Оно было бы ярким, не будь дымки и почти полной Луны. Из-за этих параметров наблюдать получается намного тяжелее, – рассказала автор снимка.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня и завтра в Омске ожидаются магнитные бури. Это может вызвать новые полярные сияния.
·Общество

Его наблюдали жители Саргатского района.
Минувшей ночью на севере Омской области вновь можно было наблюдать северное сияние. Явление запечатлела фотограф из Саргатского района Милена Пономарева.
– Оно было бы ярким, не будь дымки и почти полной Луны. Из-за этих параметров наблюдать получается намного тяжелее, – рассказала автор снимка.
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня и завтра в Омске ожидаются магнитные бури. Это может вызвать новые полярные сияния.