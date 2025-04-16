Великолукский мясокомбинат заменял мясо на более дешевый ингредиент. Вещество негативно сказывается на здоровье.

Надзорные органы обнаружили в сосисках и колбасах Великолукского мясокомбината вещество под названием «микробная трансглютаминаза», или «мясной клей». Информацию об этом распространил российский ресурс «Единый реестр проверок», отслеживающий работу различных компаний.

Микробная трансглютаминаза является ферментом, который способен соединять белковые молекулы, изменяя их строение. Компании, применяющие данное вещество, снижают себестоимость своей продукции, что может негативно сказываться на ее качестве.

Трансглютаминаза отрицательно влияет на здоровье человека. Это вещество способно менять клеточную структуру, воздействуя на генетический материал и вызывая нарушения функций пищеварительной системы. Подобные изменения способны провоцировать сбои в работе ЖКТ, увеличивать вероятность возникновения болезней вроде паркинсонизма, болезни Альцгеймера и злокачественных опухолей.