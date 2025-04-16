Анатолий Бебякин приступил к работе, взяв на себя управление финансовой сферой ведомства.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил о назначении нового заместителя – Анатолия Бебякина. Глава ведомства лично представил его в своем телеграм-канале.

– Анатолий Александрович имеет опыт гражданской службы более 15 лет, в Минэнерго Омской области трудился начальником отдела экономики и за это время зарекомендовал себя как ответственный и грамотный руководитель, – заявил глава минэнерго.

Шнипко уточнил, что Бебякин возьмет на себя ответственность за финансовую и экономическую деятельность министерства. Официально он вступил в должность 15 апреля. Срок назначения составляет год, но предварительно новому заместителю предстоит пройти трехмесячный испытательный период.

У министра энергетики имеется еще один заместитель - Святослав Комерзан, назначенный на эту должность 22 ноября предыдущего года.