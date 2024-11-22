Омск-Информ
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·Политика

Свои посты сохранили 4 чиновника.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указы о назначении заместителей министров. Свои посты еще на год сохранили действующие чиновники:
  • Олег Колесников – первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • Николай Филонов – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • Светлана Бакулина – заместитель министра культуры;
  • Святослав Комерзан – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее Хоценко переназначил 5 министров.
·Политика

Свои посты сохранили 4 чиновника.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указы о назначении заместителей министров. Свои посты еще на год сохранили действующие чиновники:
  • Олег Колесников – первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • Николай Филонов – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
  • Светлана Бакулина – заместитель министра культуры;
  • Святослав Комерзан – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее Хоценко переназначил 5 министров.