Это единственный в регионе свежий случай подтопления территории.

ГУ МЧС по Омской области проинформировало, что на утро 16 апреля в регионе отсутствуют случаи подтопления частных домов и придомовых территорий. Исключением является единичный эпизод подтопления низководного моста через реку Уй, находящегося между населенными пунктами Седельниково и Денисовка.

Параллельно в соседних регионах наблюдаются признаки активного подъема рек. Так, в Тюменской области, согласно сведениям Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы, уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критические отметки, сигнализируя о наступлении половодья.

Отметим, что ранее сообщалось, что между деревнямиВоскресенка (Кыштовский район, Новосибирская область) и Гузенево (Муромцевский район, Омская область) затопило мост. Поскольку сооружение расположено на границах двух регионов, его официально признали не принадлежащим никакому собственнику.