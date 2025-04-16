Дерзкий план был реализован, но преступник засветился на камерах видеонаблюдения.

Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 39-летнего местного жителя, который обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В феврале 2025 года рецидивист узнал от приятеля, что в омской больнице проходит лечение участника СВО, который имеет при себе крупную сумму наличных. Для ее хищения злоумышленник купил одежду медицинского работника и, выдав себя за врача, вошел в больничную палату, где находился военный. Пока тот отлучился, преступник вытащил из прикроватной тумбочки сумку с документами и 30 тыс. рублей.

После совершения кражи он скрылся, деньги потратил, а сумку с документами выбросил. Личность вора была установлена посредством изучения записей с видеокамер больницы, вскоре преступник был задержан и помещен под стражу.

Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный ущерб. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, кража произошла в больнице на улице Перелёта, а пострадавшим оказался 44-летний житель Алтайского края.