Вора не заметили ни настоящие медики, ни другие больные.

В больнице на улице Перелета в Омске произошла кража. У 44-летнего пациента, жителя Алтайского края, пропала борсетка с документами и 30 тыс. рублей.

Как выяснили полицейские, преступление произошло, когда пациент ненадолго отлучился из палаты. Запись с камеры показала, что в это время в палату заходил неизвестный в медицинской одежде. Полицейские проверили медиков, но те оказались непричастны к краже.

Вором оказался 40-летний ранее неоднократно судимый омич. С больницей его связывал только приятель, который там лечился. Этот приятель и рассказал омичу об иногороднем пациенте, который щедро платит за услуги.

Чтобы совершить кражу, омич купил медицинскую одежду, переоделся врачом, приехал на такси к больнице, проник в палату и беспрепятственно вынес ценности. Деньги он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил.

На мужчину завели уголовное дело. Его заключили под стражу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.