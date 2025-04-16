По мнению Дамира Шарипзянова, соперник омичей по плей-офф, ярославский «Локомотив», кардинально изменился по сравнению с предыдущим годом.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал вчерашнее поражение команды со счетом 2:6 в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». По его словам, нынешний хоккей, демонстрируемый соперником, значительно отличается от того, каким он был годом ранее.

– Я даже не знаю, как сравнить. В прошлом году мы играли в другой хоккей, не лучше, не хуже, просто в другой. Они разбираются со своей командой, со своим тренером, так что мы будем готовить свою команду к следующей, четвертой игре, – прокомментировал Шарипзянов.

Шарипзянов добавил, что для «Авангарда» самое важное сейчас – сконцентрироваться исключительно на собственной стратегии и качественно подготовиться к ближайшему матчу, который капитан назвал определяющим для команды.

– Я не думаю, что какая-то из команд концентрируется на другой команде. Все концентрируются на своей игре, все хотят выигрывать, – сообщил капитан «ястребов».

Четвертая игра серии «Авангард» – «Локомотив» пройдет завтра, 17 апреля.