Евгений Забуга покинул омский клуб на фоне неудачного старта «ястребов» в чемпионате.
Генеральным менеджером хоккейного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода назначен Евгений Забуга, долгое время работавший в омском клубе «Авангард». Эту информацию подтвердили в нижегородском клубе. Прежний генеральный менеджер Вадим Аверкин покинул свой пост незадолго до этого назначения.
– Предложение возглавить «Торпедо» я принял достаточно быстро, буквально в течение одного дня. Этот клуб всегда вызывал у меня уважение – своим отношением к болельщикам, к зрелищности хоккея и, главное, к развитию молодых игроков. Мне близка такая философия. Я пришел из организации с большими амбициями, прошел путь переезда на новую арену, смены региона. Все это мне знакомо, и, что важно, этот опыт был успешным. Сегодня я хочу применить и адаптировать его здесь, в Нижнем Новгороде, – цитирует клуб Евгения Забугу.
Ранее сообщалось, что в конце ноября 2024 года «Авангард» расторг контракт с руководителем по соглашению сторон. Причиной стал неудачный старт «ястребов» в чемпионате.