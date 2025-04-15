В числе не справившихся оказались три региона страны.

Рослесхоз проверил 30 лесничеств в 56 регионах России, чтобы оценить работу по сохранению зеленых насаждений. Было обследовано более 3,6 тыс. участков.

– Оценивались работы по искусственному лесовосстановлению, созданию и реконструкции лесных дорог для охраны лесов от пожаров, обустройству и прочистке противопожарных минерализованных полос, санитарным рубкам и другим, – пояснили в ведомстве.

В число регионов, которые лучше всего справились с сохранением леса, вошли Курганская, Псковская и Калужская области, Сахалин и Еврейская автономная область. Регионы Сибири не вошли в этот топ. Хуже всех в России с сохранением леса справились Иркутская, Омская и Ивановская области. В Иркутской области нашли 67 % нарушений, а в Омской области – 52 %, в Ивановской – 42 %.

Как рассказал начальник Управления лесоустройства и оценки лесных ресурсов Рослесхоза Алексей Григорьев, отчеты о нарушениях направлены в регионы, а также в органы прокуратуры. Субъекты должны устранить выявленные нарушения.